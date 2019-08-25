前總統日前爆料，指紐約辦事處不是總統蔡英文買的，而是前行政院長游錫堃時買的。對此蔡英文今（25）日受訪時表示，自己長期都在國安團隊，「當我在國安團隊，對於在紐約辦事處所需要的所有資源與人員配置，我都是非常支持的」。

蔡英文是在出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」後，受訪時做了上述表示。

蔡英文日前到台中出席「辣台派」開講時，提及台灣駐紐約辦事處，她表示，在42街1號購買一整棟18層大樓，是她當年的「願景」，是她在擔任行政院副院長時要求購置的。

蔡英文指出，「我們在紐約有一個台灣的辦事處，是誰有這樣的氣魄跟願景，居然在紐約買了一棟大樓，然後把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那裡上班，變成一個地標？」蔡英文說，「我告訴你，就是我啦！」

不過蔡英文這些話，卻遭前總統陳水扁打臉，陳水扁日前反擊指出，這棟大樓當年是游錫堃擔任閣揆時決定購入。游錫堃說，外交部人員告訴他，地產商估計該大樓現值大約45億元台幣。事過13年，與當年花14億元購入，另加裝修費花3億元，增值整整是原價的2倍。陳水扁還說，蔡英文的幕僚可能給錯資料了。

對此，蔡英文解釋說，因為自己長期在國安團隊。不論是陸委會時期或是立委、副院長時期，都在國安團隊，「因為我一直在國安團隊，所以在紐約辦事處所需要的所有支援，以及人員的配置，我都是非常支持的」。

至於蔡英文先前南下高雄時曾提及，民進黨立委管碧玲將會擔任下一屆不分區立委，但黨主席卓榮泰日前在臉書發文時，卻說提名委員會都還沒組成、目前已沒有人選議題等。

對此，蔡英文說，她在高雄是說，「管碧玲委員有爭取不分區立委想法，我們當然站在鼓勵立場，至於不分區名單，民進黨有民進黨的機制，會依照民進黨的機制來產生不分區立委名單。我跟卓主席隨時都會相互商量事情，所以我們溝通狀況是很好，黨跟我們競選團隊整合的程度也很好」。