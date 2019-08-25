用即時通訊軟體和朋友聊天時，你會使用可愛貼圖或者搞笑梗圖來表達心情嗎？事實上，在現成的貼圖還未盛行之前，許多網友喜歡發揮創意，用英文字母、標點符合結合而成的「顏文字」表達心情；不過近來有網友則在 PTT 上問道：「會打 0.0 ＝＝ XD 之類的表情都是什麼人？」甚至直言：「是不是都是老人？」引發熱議。

一名網友 25 日在 PTT 上以「會打 0.0 ＝＝ XD 之類的表情都是什麼人？」為題 PO 文，表示：「是這樣的啦！會在那邊打 0.0 ＝＝ XD 之類的是不是都是老人？我發現，現在的年輕人好像都不打這種符號了，有卦嗎？」

PO 文一出立刻引發熱議，許多人紛紛留言表示：「20 代的會用啊！」、「0.0 到底是什麼我現在還搞不懂」、「PCMAN 內建的那些長串顏文字都絕跡了」、「老人，現在都貼圖，用顏文字都老人」、「都 2019 了居然還有人打 ＝＝ 不加空格」、「不知道要回對方什麼打 0.0 很方便呀！」、「大概十年前的老人，嘻嘻嘻」、「我啊！難道錯了嗎？0.0 ＝＝」、「以前沒貼圖啊！0.0」、「蛤！我全都還會用耶 XD」、「用二十年惹…0.0a」

此外也釣出不少「資深網友」紛紛曬出各種不同顏文字：「orz 囧」、「窩ㄅ知道 0.0」、「崩╰(〒皿〒)╯潰」、「蛤 0.0？幹嘛 ＝＝？哈 XD」（編輯：王錫謙）