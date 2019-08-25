民進黨艱困選區立委提名爭議不斷，引發外界批評民進黨主席卓榮泰調整體質太久，沒有進入選戰狀態之說。對此，民進黨秘書長羅文嘉今（25)日在臉書發文力挺，羅文嘉表示，卓榮泰是一位冷靜、柔軟，但意志堅定的領導者，他知道問題解決不容易，但從沒停止前進。

提名年輕世代參選立委成為民進黨立委艱困選區提名策略，不過年輕牌卻也讓不少台北市選區議員無所適從，抱怨聲浪不斷，對於外界的批評，羅文嘉在臉書中表示，有人說，民進黨主席調整體質太久，沒有進入選戰狀態，所以導致民進黨形象低迷，「因為只有抽象與風向式結論，沒有具體說明，所以我無法評論」。

羅文嘉指出，他特別找出今年2月民進黨改組時的民調，當時民進黨的政黨支持度大約只有18%左右。「你問我為何這麼低，多說無益，知道接手這樣的谷底狀態，就只有努力挽救、全力以赴」。

他說，一個月後的立委補選，還沒練好的部隊，立刻投入補選戰場，那一役我們總算穩住陣腳、暫時止血。之後就是為期3個月的初選震盪，過程不用我多說，民進黨總算也度過難關。「我看到民進黨的危機，基層流失、年輕選民不再懷抱希望，機器很大，但反應太慢」。

對於卓榮泰，羅文嘉表示，「卓主席是一位冷靜、柔軟，但意志堅定的領導者，他知道問題解決不容易，但從沒停止前進。我很榮幸能夠跟他以及黨部全體同仁，一起面對困難、化解難題，更高興有一批批年輕新血加入團隊」。

他強調，我們做得還不夠好，距離目標還有大段距離，但他想鼓勵所有參與的夥伴，不要氣餒、不要因人言人語而放棄。「至少你們已經做到，從18%的支持度提高到30%，從年輕人的雪崩式流失，到越來越多年輕人願意加入一起奮戰。」「路還長的很，阻力與打擊也不會減少，加油、堅持下去！」