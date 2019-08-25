台北醫學大學進修推廣處和律師公會全國聯合會等單位合作開設學分班，今（25）日舉行簽約儀式，安排名醫和專攻醫療法的師資授課，幫助律師提升醫療專業，提升處理醫療紛爭案件的能力，希望藉由醫法合開學分班，獨創「雙講師」授課方式，協助律師進修專業學程，提升醫療訴訟的品質。

北醫指出，隨著醫療技術發達，醫療糾紛層出不窮，等告上法院訴訟曠日廢時，對醫生及病患家屬都勞心勞累。根據統計，台灣每年醫療糾紛調處案平均有600多件，律師扮演醫、病居中協調的關鍵，卻因不熟悉醫療專業、醫學專業用語，造成三輸局面。

台北醫學大學醫療暨生物科技法律所長李崇僖表示，目前課程安排總計18學分，首開4學分、12週基礎課程，除了聘請北醫大體系名醫授課外，還有全國唯一的北醫大醫法所師資，透過「雙講師」授課方式，帶領學員從實例討論、醫療事實分析，幫助律師提升有關醫學背景的專業水準。

律師公會全國聯合會常務理事紀亙彥指出，全聯會積極推動律師朝向專業學程方向進修，期望能透過醫界和法界共同開辦醫療專業課程，達到加強醫療與法律的合作交流，有效提升執業律師處理醫療紛爭案件的專業能力，促進良好、平衡的醫病關係，及開拓律師服務市場的新局。

北醫大進推處表示，基礎醫學與案例專題學分班25日起每周日上課，師資包括一般外科、腫瘤、中醫、復健、骨科、婦產科、麻醉科、神經內外科及小兒科等醫師授課，搭配醫法所專攻醫療法師資，未來也將進一步規畫「生物科技」、「人工智慧」、「細胞治療」及「藥品醫材」等生醫課程，培養更多醫療與法律跨界的專業人才。