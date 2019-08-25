前總統府顧問、前無任所大使鄭紹良赴歐洲旅遊，在維也納當地時間8月16日清晨心臟病驟逝，享壽85歲。家屬已將骨灰帶回台灣，將於台灣時間9月6日，在台北第一殯儀館舉行告別式。

對於鄭紹良的辭世，總統府發言人丁允恭表示，總統蔡英文深表悼念，希望家屬節哀保重。同時也感謝鄭紹良對台灣的貢獻，在肅殺的年代為台灣的民主化勇敢奔走，並感佩他一生持續為台灣付出，在國家民主化後，仍致力為台灣的科技發展奉獻心力。

此次運送鄭紹良骨灰返國事宜，鄭紹良遺孀鄭黃美玲特別感謝外交部，以及駐奧地利台北經濟文化代表處人員，在維也納的多方協助，承史大使、陳公使、沈館員的關懷與幫助，得以讓後續喪葬事宜順利進行。

鄭紹良1934年出生於澎湖馬公，初中與高中都是在馬公中學接受教育，1957年台灣大學土木系畢業後，進入台電任職，自願進入深山協助谷關水壩興建。1960年赴美留學，先後取得西維吉尼亞大學土木系碩士、西雅圖華盛頓大學航空機械工程博士。

鄭紹良曽任職於波音、洛克威爾、麥道等航太公司，從事破壞力學、太空梭、超音速、人工智慧等高科技領域研究。值得一提的是，他的日文造詣很深，早年曽擔任東京大學先端科技硏究所的客座研究員。

鄭紹良學生時代就充滿民主自由思想，早年在美國長期以「黃光穗」的化名，為台灣獨立聯盟負責招募盟友與紀律相關事務，並協助創辦西雅圖台灣同鄉會。

鄭紹良在1971年擔任台獨聯盟美國本部主席後，除了直接支援台灣島內民主運動，同年10月18日聯合國大會當天，率領獨盟成員在聯合國紐約總部前面，發動著名的「鎖鍊示威」活動，全球二十多處，包括美國、日本、歐洲、巴西等地的台灣人。

同時同步在各特定地點把自己用鎖鏈鎖住，以此象徵台灣人的處境，也向全世界表達台灣人追求自由民主的決心與願望，受到《紐約時報》重視並以圖文大篇幅報導。鄭紹良也以筆名在該報上刊載「台灣人的心聲」，傳達台灣人示威的訴求。

離開故鄉32年後，1992年海外黑名單終於解禁，鄭紹良與彭明敏教授一起返台，從此長住台灣，引入美、日科技人才與技術，致力民間科技交流。曾獲聘為總統府科技諮詢委員、中華民國科技無任所大使與總統府顧問。