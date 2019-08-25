彰化縣幸福萬年協會25日在員林家商禮堂舉辦「108年慶祝祖父母節-樂活關懷情‧銀髮攜手情活動」，阿公、阿嬤們端坐在椅子上，孫子、女則貼心單膝下跪，向著對自己疼愛有加的祖父、母奉上熱茶，讓長輩們笑得合不攏嘴。

彰化縣長王惠美讚譽幸福萬年協會用心發起敬老辦理慶祝祖父母節活動，讓年輕人要更加孝順父母及阿公阿媽，父母、祖父母也能夠更加疼惜小朋友，一起打造「幸福家庭」。

王惠美說，縣府努力在彰化縣境內建立宜居的好環境，並專注於對長輩的照顧及小朋友的教育上，如在員林地區過去的閒置空間員林醫院，未來規劃要將衛生所、日照中心、親子館、及公立的托嬰中心整合，希望提供給長輩與子女有好的照應，進一步減輕年輕人的負擔。

員林市長游振雄表示，一般都在表揚母親節、父親節，卻忽略了祖父母節，明年度將由員林市公所來承辦、彰化縣幸福萬年協會來協辦，並擴大舉辦紀念這麼一個有意義的祖父母節。

彰化縣幸福萬年協會理事長林敬智指出，今年是彰化縣幸福萬年協會第5屆承辦祖父母節活動，之所以辦理是因為有鑑於現代社會隔代教養的現象越來越來普遍，希望藉由祖父母節的訂定，能夠鼓勵隔代之間積極培養感情，讓年輕一代也能來接受阿公阿媽等長者的養育，非常有意義。