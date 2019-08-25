台北市長柯文哲。
▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

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針對要不要投入2020總統大選，台北市長柯文哲至今仍舊遲遲未鬆口，給外界的一貫說法，就是他還在等待「檯面上的候選人怎麼樣來說服他不要選」，日前更針對爭取連任的總統蔡英文喊話，四年來並未拿出像樣的成績單。對此總統蔡英文今天（25日）上午則回嗆，表示「國政成績單是交給台灣人民，而不是特定人士或特定政黨。」對此柯文哲上午時聽聞蔡英文的回應後，又反嗆蔡「全台灣人民都很想知道，妳的台灣價值到底是甚麼。」

由於柯文哲頻頻對外表示，在蔡英文2016年競選總統大位時，是支持蔡英文的，但卻也表示這三年多來不能理解為何蔡英文「可以把國家搞成這副模樣」，甚至失言直指「你不貪污，但你周圍的人都貪污」引發外界一陣譁然。也因此外界也解讀，柯文哲有意投入總統大選，並挑戰總統蔡英文。

不過針對外界提問是否要投入2020總統選戰，柯文哲仍舊未鬆口，並表示還在看檯面上的參選者如何說服他。其中針對爭取連任的蔡英文，柯文哲更數度質疑拿不出國政成績單。不過對此蔡英文上午也回應，「成績單是交給人民的，我的成績單，不會交給特定的政黨，或特定的政治人物。」

而柯文哲上午接受訪問時，聽聞蔡英文回應後也再開嗆，表示「全台灣人民都很想知道，小英總統的台灣價值到底是甚麼，對不對？她應該講清楚他的台灣價值到底是甚麼。」

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