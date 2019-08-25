全台最高齡的網紅，86歲YouTuber「快樂嬤」劉張秀，她常在影片中教大家做古早味料理、可愛的笑聲和逗趣的回應，深受網友喜愛；24日傳出不幸病逝的消息。消息一出，短短20分鐘就湧入2萬粉絲難過哀悼，也讓粉絲萬般不捨。

網紅「快樂嬤」因其活潑開朗的形象而得名，透過孫女的協助，連續90天上傳不同的古早味料理，和網友分享生活點滴，一掃長期洗腎的憂鬱，嬤孫間有趣互動深受民眾喜愛，昨（24）日晚卻驚傳快樂嬤過世，家屬已低調的在彰化社頭老家辦喪事消息。對此快樂姐證實，快樂嬤已經離開我們，但細節不便回覆也不方便受訪，希望各界尊重。

「阿弟、阿妹啊」是快樂嬤在影片中最熟悉的呼喚，不過卻再也聽不到了！快樂嬤劉張秀晚年喪夫，加上身體需洗腎等，常受病痛之苦，孫女劉瑩惟於是帶著她做料理、出遊分享生活點滴等，樸實不造作的影片風格在YouTube上有20萬人訂閱，「6YingWei快樂姐」臉書粉絲專頁也有27萬追蹤，快樂嬤親切的呼喚與開朗笑顏是不少人的精神糧食。

近一個月未再上傳做菜影片，因為快樂嬤受疾病影響，積極休養身體準備進行髖關節手術，不料仍被醫生依心臟衰弱原因退貨，令她難過表示「死了算了」，本月17日，快樂姐在臉書發布一篇關於祖父母節的文章，影片中她推著快樂嬤到王功漁港散步，並表示，「祖父母節是感謝阿公阿嬤的日子，但是對66來說，陪伴阿嬤的每一天，都可以是幸福祖父母節」提醒大家這天是「全民返孝日」。未料卻在祖父母節前夕，傳出快樂嬤病逝消息。

快樂姊昨（24）日晚間8點多在臉書發文，「阿嬤死了，在一個風雨交加的夜，她真真實實的離開了我們，再也不會回來。」等，長篇內文讓人看了難過鼻酸，短短一夜有超過2.6萬則留言，感念快樂嬤。

社頭鄉長劉錦昌今（25）日前往弔唁後表示，快樂嬤是住社頭鄉湳雅村，阿嬤與丈夫感情很好，但丈夫過世後一直悶悶不樂，孫女發現就帶阿嬤來拍影片，教大家古早味料理，才讓她逐漸拾回快樂，這對嬤孫的表現是這個社會最需要的一股力量，也希望快樂姐能早日走出快樂嬤過世的陰霾，繼續當一位快樂女孩。