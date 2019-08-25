彰化縣體育會、謝言信謝林玉鶯文教基金會所主辦的「慢壘全壘打趣味嘉年華」，25日在溪州運動公園揮棒開打，彰化縣長王惠美為賽事揮棒開球，鼓勵選手面對職場壓力，還是需要養成規律習慣，多運動，歡迎呼朋引伴來為選手們喝采加油。

為推展全民體育運動，謝言信謝林玉鶯文教基金會舉辦「慢壘全壘打趣味嘉年華」活動，有來自彰化共42隊參加，雖下一點小雨，但不減參加者的熱情，彰化縣體育會總幹事江欣二、謝言信林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳、全國慢速壘球協會總幹事也是i臺灣大使團團長巫弘任、溪州鄉長江淑芬、溪湖鎮長黃瑞珠等人與會。

「慢壘全壘打趣味嘉年華」活動內容趣味多元豐富，包含慢速壘球全壘打賽暨慢壘球賽和跑壘接力賽、歡樂總動員趣味競賽等，同時宣傳「樂在運動，活得健康」理念，以增強國民參與運動意識，達到人人愛運動，養成規律運動。

謝衣鳳說，活動日期為8月25日、9月1日、8日、15日共計4個週日，在溪州運動公園、溪湖媽厝球場及芳苑新寶球場舉辦，期望藉由慢壘運動，能促進新陳代謝、增加身體的免疫能力，更能藉活動認識朋友，紓解身心壓力，自然地讓身體放鬆，享受慢壘運動所帶來的好處。

王惠美表示，感謝彰化縣體育會、謝議長及謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳳等人長期以來對慢壘全壘打趣味嘉年華活動的投入與支持，讓在地很多慢壘的朋友們都能夠有一個很好的舞台，從8/25一直到9/15連續4週的禮拜日都有循環賽，透過以球會友的機會，讓慢壘的朋友們能充分發揮，一展高下。