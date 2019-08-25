統一獅今天繼續在天母棒球場對戰富邦悍將，靠著當家強打蘇智傑單場雙響砲的可怕表現，以及瑞安6又1/3局丟2分的好投，終場以4:2拿下比賽勝利，取得主場的2連勝。

富邦悍將今天派出游霆崴先發，本季他被拉上輪值後，表現精彩。不過此役他卻遲遲找不到狀態，首局就被蘇智傑敲出陽春砲丟分，第2局林安可、林靖凱相繼安打，蘇智傑再度開砲、擊出3分打點全壘打，統一取得4:0領先，游霆崴也只投了2局就退場。

統一洋投瑞安前5局展現不錯的壓制力，被敲出4支安打、沒有失分。第6局富邦在一出局後一壘有人，但是胡金龍二壘方向平飛球被接殺，李宗賢回壘不及，因此也被刺殺，攻勢瞬間瓦解。

不過富邦在游霆崴下場後，中繼投手穩住了局勢，林晨樺和范玉禹投了4局都沒丟分。第7局統一讓瑞安續投，但他抓了一個出局數後，連續被敲5支安打、丟2分後退場。接手的劉軒荅雖然上來就投保送，但之後還是成功讓王正棠擊出雙殺打，沒有讓失血繼續擴大。

第8局統一再換投手為黃竣彥，但他上來之後不穩，被林益全和范國宸敲安，又保送了林哲瑄擠成滿壘，但富邦沒有把握這個機會，高孝儀擊出二壘方向滾地球被刺殺，讓球隊無功而返。

9局下，統一讓終結者陳韻文上來關門，他也不負眾望的連續解決掉3個出局數，幫助球隊拿下本周的最後一場勝利。

