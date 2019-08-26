一個好的鍵盤不但可以讓大家打字如飛、提升打字時的「爽度」更可以降低對肌腱上的傷害；以文字記者為例，多半喜歡機械式鍵盤，因為其回饋力道適中，操控性佳，雖成為鍵盤採購首選，但是價格也很貴。若要兼具攜帶方便對應多種設備，那麼藍牙鍵盤則是另外一種使用情境的選擇；鍵盤品牌的選擇其實很簡單，盡可能試用到，並挑選售後服務好的大品牌。

機械式鍵盤除了擁有極佳的鍵盤敲擊手感，能讓文字工作者在打字時得心應手外，對於在乎毫秒殺敵的遊戲玩家來說，更是最佳的殺敵與遊戲致勝利器。不過機械式鍵盤的在軸承種類上分有像是青軸、茶軸、紅軸..，不同軸的手感不一，記者自己則是愛好茶軸，回饋感適中且舒適，敲下去的聲響也沒有太大聲，而且手邊的這款機械式鍵盤購買至今已超過五年都沒有任何損毀，真的是蠻不錯的鍵盤種類選擇。

在今年 CES 展中，華碩發表了一款 ASUS TUF Gaming K7 光學機械軸電競鍵盤與 ROG 電競鍵帽組，一發表就引起遊戲玩家們的熱烈討論，而最近總算上市了。

機械式鍵盤的品牌不少，電腦大廠除了華碩與微星之外，技嘉則是早在十年前就推出機械式鍵盤過；此外像是 Ducky、Razer，HyperX 等這些品牌都是普遍較受遊戲與文字工作者歡迎的機械式鍵盤品牌選擇，因為這些品牌在市場上耕耘也相當多年了。

而羅技電子當然也早就推出過機械式鍵盤，最近他們發表了一款K580超薄跨平台藍牙鍵盤；有別於有線與機械鍵盤的沉重，這款產品以親民的價格與無負擔的重量向行動辦公者招手。

產品特別搭載羅技專業的省電、靜音技術，即便用家在外辦公也不必擔心蓄電力問題，更大幅減少了90%的鍵盤敲打噪音，同時推出珍珠白、石墨灰雙色系。

K580還有相當便利的無線藍牙與USB接收器兩種連線方式，亦搭載羅技獨家「Easy-Switch」技術，輔以鍵盤前方的手機/平板支架設計，只需要一支鍵盤即可輕易地在電腦與手機或平板間切換、進行多工作業，並兼容於多種作業系統，讓鍵盤不再只是電腦的專屬周邊配備。

鍵盤既然要常常攜帶使用，重量自然不能有負擔；羅技K580重量只有558公克，厚度也只有4.5mm，比起一般鍵盤重量與厚度落差很大，攜帶毫無負擔。當然，好攜帶也要好使用；低平的按鍵軸設計可提供有如筆記型電腦鍵盤的流暢打字體驗，在最精簡設計下依舊提供數字鍵台，鍵鍵排列緊密，觸手可及所有按鍵，大大提升作業效率。

K580藍牙鍵盤最大特色之一，就是特別設計了一個凹槽用來置放手機或平板電腦，除了充當手機架之外，也能用藍牙連線來為行動裝置打字，善用裝置切換鍵就能無縫切換打字的裝置。

此外，內建15個FN按鍵提供方便的存取與媒體快捷鍵，無論是辦公用途，抑或是在家追劇、聊天、逛網拍，只要一台裝置、一支鍵盤，在任何場域都可以輕鬆使用無線的K580超薄跨平台藍牙鍵盤。

藍牙鍵盤會有耗電量上的問題，且反應速度相較有線鍵盤較慢，這是遊戲玩家所要注意的問題。建議民眾選購時，先考量是否需要無線，再來考量打字的舒適度。