台南一位家長今年1月向學校舉發，學校社團L師對他女兒做出近乎「誘姦」的行為，該案已啟動性平調查；受害女學生父親日前驚爆，Ｌ師竟拿到性平調查的受害者性平自述書，也讓教育局十分的震驚。

台南市教育局局長鄭新輝獲悉此事深表震驚，立即指示學校及局內依據線索徹查，結果卻查無此人；鄭新輝表示，性平調查資料外洩事關重大，不排除任何可能性，雖無法查出到底是由那裡洩漏出去，後續將更嚴密督管調查之相關作為，確保整個調查之公正公平，也確保受害者及其家屬應有之權益。

案子爆發後，台南市教育局通令各級學校不得聘用這位L師，該師竟屢次藉故不出席約談，現又爆出Ｌ師拿到性平調查的受害者性平自述書；到底是誰將資料洩漏出去？鄭新輝說，他也想知道，但目前無法查證。

鄭新輝強調，「絕對開罰」，依性平法規定，行為人違反第二十五條第六項不配合執行，或第三十條第四項不配合調查，而無正當理由者，由學校報請主管機關處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其配合或提供相關資料為止。

女學生疑遭L師誘拐，已墜入情網，事發後一度歇斯底里、心緒不穩定；日前受害女學生的父親難過的說，不曉得L師是怎麼對他女兒洗腦，他女兒竟然還天天打電話給L師，「如果不是小兒子說姐姐常常在打電話，他去調通聯記錄才發現」，讓這位父親相當崩潰。

女學生父親指出，今年1月24日晚上發現女兒手機裡與L師下流、猥瑣的對話內容；L師甚至誘拐女兒在清晨進行網路性交，要求視訊看胸部，並投其淫聲穢語，藉此手淫以滿足個人性慾，當下大為震驚。

女學生父親說，從手機圖庫發現女兒曾自拍裸照，合理懷疑應是受L師誘拐，才做出這個年紀不尋常的行為；從L師傳給女學生Line的對話中看到「我想快速放鬆」、「沒脫好等我喔」、「到被子裡去」、「脫好」、「再打開」、「躺平一下會慢慢鬆的」、「要給我看二十秒嗎」等，相當下流、極盡猥瑣的內容。

女學生父親表示，L師在全國國、高中社團任教，教學風趣，能將艱深原理變得淺顯易懂，受到學生歡迎，甚至有國中還安排他帶學校的科學班；此外，L師帶的學生也常獲獎，學校及家長對他的形象與評價都很好，但早有家長傳聞L師對學生很好，尤其對女學生特別關心，想不到，真面目竟是一位「狼師」。