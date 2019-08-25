換尿布
▲超狂！大媽在 IKEA「棉被上換尿布」，眾人傻眼：公德心呢？（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

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台灣最美風景是人？日前有網友在逛 IKEA（宜家家居）時，突然看見一位大媽直接把小孩放在展場的床上換尿布，讓他相當錯愕，便將畫面拍下 PO 網，掀起眾人熱議，紛紛怒喊「公德心呢？」

原 PO 昨（ 25 ）天在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，畫面可見，一名大媽直接將小孩放在 IKEA 展場的床上，以柔軟的棉被當墊子，當場幫小孩換起尿布，完全不顧旁人眼光，當自己家在用，讓原 PO 不禁直呼「全世界都是我的尿布台」。

照片曝光，隨即引發網友熱議，大家紛紛留言「這有誇張…」「天啊 IKEA…好沒公德心欸」、「太沒水準了吧！」「在人家販售的東西上換很不妥」、「 IKEA 又不是沒有提供育嬰空間」、「那真的感覺不太好，展示品萬一弄到尿或大便…是要把商品買回家嗎？怎麼不去廁所呢？育嬰室可以更換」、「這種賣場應該有換尿布的台子不是嗎？而且在這邊換，小朋友都沒有隱私了」、「噁心，真來不及，那裡的桌子那麼多，一定要在棉被上換比較蘇西（舒適）嗎？」

▲一名大媽在 IKEA 展場的床上當場幫小孩換尿布。（圖／翻攝自臉書社團爆怨公社）

不過，也有網友認為「也許媽媽下面有墊尿布墊啊，如果一打二，如果旁邊那個大的是她的話，真的比較辛苦…拍出來不好啦！」「一方面覺得離譜，又心想同情，畢竟生育率極低的台灣…未來會如何呢？」（編輯：許苡晴）

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