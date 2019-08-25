媽媽長這樣實在是太不科學！近日，一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」曬出女兒的畢業照，並附上 13 年前的照片與現在比對，網友一看發現，原 PO 顏值超逆天，且絲毫沒有歲月的痕跡，暴動直呼「說是姊妹也沒人會不信！」

原 PO 在文中分享女兒的畢業照，感慨道「 13 年前妳還小小的， 13 年後妳長大了」，覺得時間過得飛快，寫到「這是我的法令紋」，同時貼上一張 13 年前的照片與現在做對比。

畫面中可見，畢業照左方的女兒，頂著青春的妹妹頭瀏海，皮膚水潤白皙，還有一雙無辜圓眼，長相十分清秀可愛，畫面右方的母親則留著大旁分長直髮，氣質出眾，且模樣絲毫看不出已經為人母，兩人同框形同姊妹。另外一張 13 年前的照片，原 PO 摟著年幼的女兒，和現在模樣差距不大。

貼文一出，母親超逆天顏值立刻引發上萬網友熱烈回響，貼文也被轉載至「卡提諾論壇」，網友紛紛回應「確實 13 年後的媽媽更漂亮，說是姊妹我都不懷疑」、「不管看幾次，還真的是覺得這個媽媽有夠厲害的啦！一點都沒有變」、「女兒長得跟媽媽實在太像了，兩個都是大美女，基因實在太好了」、「這位媽媽怎麼和女兒長得差不多啊，好像是姊妹唷，真的超級會保養的」、「實在太正了，一笑世界都亮了起來啊」、「女兒長大也變漂亮了，做爸爸的應該是既驕傲又要擔心會引來一堆蒼蠅吧」。（編輯：賴詠璿）