許多大賣場都有販售各式大型電器與小家電，電器行也滿街是，競爭如此激烈的情況下，為何被網友戲稱為「黃色鬼屋」的燦坤 3C 電子賣場還能屹立不搖？有網友就好奇在 PTT 發問，結果立刻引發熱議，不少人紛紛點出燦坤的立足關鍵。

原 PO 在 PTT 八卦版發文表示，網友都戲稱某店是「黃色鬼屋」，網路各種差評，但它始終屹立不搖，且他之前上網搜索「黃色鬼屋」時發現，他們店家的廣告居然是首位，且店家本身也知道自己被人稱為「黃色鬼屋」，但卻很坦然，他並不解地詢問大家「黃色鬼屋為什麼還沒倒？」

問題曝光，立刻掀起熱議，許多網友都認為，燦坤的不倒關鍵主要有四，包刮：1.售後服務 2.老人族群 3.購買方便 4.折扣活動，「黃色鬼屋就是買方便」、「保固」、「它有打折其實滿划算的啦！」「老年人的首選，全國電子也是」、「它售後服務也不會輸人啦」、「這家有些產品在打折或特價時，其實價格未必會輸其他家」、「偶爾打折時就變金色佛堂了」、「家電或 3C 還是有人要親眼見到才會買」、「人到了一定年紀後已經不在乎幾塊錢的 CP 值了，方便最重要，黃色鬼屋跟全國電子就是方便，維修更方便」、「方便最重要，還可以馬上拿到貨」。（編輯：許苡晴）