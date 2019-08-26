許多人會把鮮奶當早餐喝，不過，市面上鮮奶品牌眾多，到底誰才是鮮奶界的霸主呢？有網友就在 PTT 開啟此話題，結果眾人答案一面倒，紛紛直指某個 100％ 純天然的牌子，並大讚「口感好又沒怪味」。

「大家都喝什麼牌子的牛奶呢？」原 PO 在 PTT 閒聊版表示，自己買鮮乳的依序是，初鹿>光泉>一番鮮>義美，初鹿的蠻貴，但他真的覺得很好喝，另外他也買過高大，但由於是生乳，味道他不喜歡，而近期又看到很多小牌子的牧場鮮乳，讓他不禁好奇「不知道大家喝過之後，哪些才是鮮乳界的霸主呢？」

問題一出，隨即引發熱議，大家答案一面倒，紛紛留言「通常牛奶都買光泉」、「光泉…習慣了」、「光泉、乳香世家，其他家雖然好喝但比較貴，還是要對現實低頭 QQ 」、「光泉唯一」、「我只有喝光泉不會落賽，其他會拉好拉滿」、「光泉、林鳳營為主，比較沒怪味」、「價格合理的小品牌，一番鮮跟光泉，真的不行才買瑞穗」、「光泉，從小喝到大」、「義美、光泉，小牌子的買過幾次不喜歡味道就不買了」。

不過，也有人表示「只喝福樂一番鮮」、「瑞穗也不錯啊！」「 costco 的便宜又大罐」、「高大>瑞穗>乳香世家」、「只喝初鹿才不會拉肚子」、「我只喝台農的」、「高大跟初鹿！但初鹿好容易缺貨」、「迷客夏自己出的綠光鮮奶，門市能買」。（編輯：許苡晴）