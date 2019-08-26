台北市房價對許多人而言是天文數字，大概只有經濟能力較高的人才有辦法住得起，然而，一名網友就在 PTT 問及「有錢住大安區好還是天母？」結果眾人答案一面倒，紛紛秒選「大安區」，直言根本就是「真天龍國」、「蛋黃中的蛋黃」，非常推薦！

原 PO 在 PTT「 WomenTalk 」看板中表示，自己的身家足夠置產在大安區，但很多人說天母更適合居住，他實際觀察後發現，大安區生活方便度完勝天母，天母贏在安靜、居民素質較高，不過，大安區在市中心，且還有方便的捷運，他並尋求網友建議「應該置產在大安區還是天母好呢？」

問題一出，立刻掀起廣大網友迴響，許多人都秒選大安，紛紛直言「絕對是大安，天母正在沒落啊，我土生土長天母人」、「去過天母幾次的感想是天母真的很漂亮，不過交通超不方便，推大安」、「我是天母人，我會選大安，交通跟機能都完勝」、「大安人告訴你，還是大安，你住仁愛、信義、敦南就對了」、「大安才是真正的猛」、「大安區才是真天龍國，做什麼都方便」、「大安全台灣最好」、「當然是大安，蛋黃中的蛋黃」、「兩個都住過，大安區完勝。光是方便度就屌打天母」、「老一輩的才天母吧！大安太多好玩的了」。

不過，也有網友認為「有車天母，沒車大安」、「天母，環境和人文素養好」、「天母適合養老」、「看狀況，如果以這兩個地方來說，天母比較適合養老或家庭生活，大安區比較適合年輕人或小夫妻」、「平日大安，周末天母，選我正解」、「天母啊，閑雅寧靜才是品味，大安太多商業活動了」、「天母生活品質屌打大安」；另還有人直言「兩個都買，結案」、「真的有錢兩個都買」。（編輯：許苡晴）