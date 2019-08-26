颱風「楊柳」恐生成　炎熱天氣至周三東南部防降雨

今（26）日環境水氣仍多，台東及恆春半島依舊有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，偏南風環境下，中午過後嘉義以北山區、近山區的平地易有雷陣雨發生，局部地區雨勢較大，氣象局提醒民眾外出要記得攜帶雨具，在氣溫方面，西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。

中央氣象局預報員李孟軒表示，目前觀測到菲律賓東方海面的熱帶擾動，有機會發展成熱低壓甚或颱風，目前預估進入南海後有偏北趨勢，若屆時成颱將是今年第12號颱風「楊柳」，未來發展還需再觀察，不過預計會影響東部、南部地區周四後的降雨。

氣象局表示，白鹿颱風遠離，各地大致都已經恢復到典型的夏季型天氣型態了，但是今天還是有些水氣，因此，各地白天雖然多雲到晴，但是午後局部地區還是會有雷陣雨，民眾要多加注意。

到周二、周三太平洋高壓勢力將逐漸增強，台灣附近水氣少，因此各地都是晴朗炎熱的天氣型態，而午後雷陣雨也只侷限在山區一帶，雨勢也會減小，民眾在這2天要多注意防曬及補充水分。

到了周四之後，太平洋高壓勢力逐漸減弱，海洋性氣團又逐漸擴展至台灣一帶，因此，台灣地區在低壓帶影響下，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致可維持多雲的天氣，但是中午過後會有雷陣雨發生，民眾外出記得攜帶雨具備用。