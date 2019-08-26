颱風「楊柳」恐生成　炎熱天氣至周三東南部防降雨
▲今（26）日各地高溫，好天氣持續至周三，周四開始東、南部要注意短暫陣雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

今（26）日環境水氣仍多，台東及恆春半島依舊有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，偏南風環境下，中午過後嘉義以北山區、近山區的平地易有雷陣雨發生，局部地區雨勢較大，氣象局提醒民眾外出要記得攜帶雨具，在氣溫方面，西半部及東北部高溫約33、34度，其他地方約31、32度，沒下雨時感受悶熱。

中央氣象局預報員李孟軒表示，目前觀測到菲律賓東方海面的熱帶擾動，有機會發展成熱低壓甚或颱風，目前預估進入南海後有偏北趨勢，若屆時成颱將是今年第12號颱風「楊柳」，未來發展還需再觀察，不過預計會影響東部、南部地區周四後的降雨。

氣象局表示，白鹿颱風遠離，各地大致都已經恢復到典型的夏季型天氣型態了，但是今天還是有些水氣，因此，各地白天雖然多雲到晴，但是午後局部地區還是會有雷陣雨，民眾要多加注意。

到周二、周三太平洋高壓勢力將逐漸增強，台灣附近水氣少，因此各地都是晴朗炎熱的天氣型態，而午後雷陣雨也只侷限在山區一帶，雨勢也會減小，民眾在這2天要多注意防曬及補充水分。

到了周四之後，太平洋高壓勢力逐漸減弱，海洋性氣團又逐漸擴展至台灣一帶，因此，台灣地區在低壓帶影響下，南部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區大致可維持多雲的天氣，但是中午過後會有雷陣雨發生，民眾外出記得攜帶雨具備用。

相關文章

鉅亨網 / NOWnews

研究：全球年均溫上升0.04℃ 2100年人均GDP

12縣市發布大雨特報　全台降雨將持續至明日

▲台南市緊急宣布今（ 13 ）日停班停課，但同受到雨襲的高雄卻毫無動靜，引發諸多市民不滿。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

雨襲高雄「韓國瑜沒動作」？　市民怒灌爆臉書：騙89萬票

更多文章

台中三井斷電陷黑暗　三井：積極補償顧客損失

台中三井outlet大停電　三井：摩天輪無人受困

日本職人微縮模型展　重現百年餅舖台灣糕餅

日本職人微縮模型展　重現百年餅舖台灣糕餅

青年助部落原民養蜂　再造偏鄉生機

青年助部落打造「養蜂王國」　再創偏鄉社區生機