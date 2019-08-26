國民黨總統參選人韓國瑜上週出席美國商會，致詞時提到他晚上會在美國商會打工，遭到不少挺綠的臉書社群攻擊，認為他又再說謊，韓25日晚間貼出他東吳大學的畢業證書，證明自己沒有說謊，和律師討論過後，認為抹黑言論不實，決定提告。韓今(26)日受訪時說「我覺得抹黑到一個程度，就把愛與包容逼到懸崖旁，沒辦法再退了。」

韓國瑜26日出席財政永續與創新研討會，會後受訪時針對他上周美國商會演講時，有人指出他把台北市美國商會(America Chamber)跟美僑協會(America Club)搞混，韓說「我的薪水是Club發的，我怎麼會不清楚？但很多Chamber(台北美國商會)的會員很多都是Club(美僑協會)的會員，為了拉近彼此距離感謝大家，當年學雜費，各位都有幫忙，這情感互動，連這都被放大檢驗，不可思議。」

此外，他在演講時，提到自己半工半讀，是晚上到美僑協會上班，遭到網路上不少臉書專頁攻擊，說韓念的是東吳夜間部，怎麼一邊念夜校、一邊晚上打工，認為他又再說謊。韓昨晚貼出畢業證書，並針對此事攻擊他說謊的粉專擷圖，揚言提告。

「我覺得抹黑到一個程度，就把愛與包容逼到懸崖旁，沒辦法再退了。」韓國瑜認為抹黑已經抹到無法令人相信了這狀態，他是東吳日間部畢業，晚上半工半讀，抹黑硬要說他大說謊家、夜間部、沒時間晚上打工。「不想走到這步，台灣民主自由可貴是大家遵守規範，而不是顛倒黑白。」