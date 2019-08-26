台大是台灣第一所現代綜合大學，也是全台學生人數最多的高等教育機構，由於教學環境與師資陣容算是較完備的，因此經常被拿來和其他學校做比較。然而，近日有網友就在 PTT 問及「台大護理系 VS 五專護理系，出來有啥差別？」掀起網友論戰，紛紛發表兩極看法。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，自己好奇很久了，台大和五專護理系畢業都是考證照，分發當護士，感覺沒啥太大的差別，他便好奇詢問大家「有啥實質的差異嗎？」

問題一出，立刻引發熱議，不少網友認為「沒差別，如果後面證照都能考到的話」、「沒差，有執照沒在管什麼系，臨床經驗比較重要」、「護理是比經驗跟心理素質的」、「沒差，都是護士，會覺得有差還是比較容易怎樣」、「護士就是護士，薪水都一樣，不要幻想了」、「差別不大，不過台大留臨床的真的比較少，許多都再深造去擔任教職或是他科」、「五專畢 + 二技，也在醫學中心」。

但也有網友直言「台大畢的比較容易到管理階層」、「同學台大護理的有會去念研究所，回來當教授或留在國外，也有考學士後中西醫，這部分應該跟五專蠻多的吧！」「真的沒差那去念台大是北七逆」、「人脈所處的社會層級有差」、「台大護理留在臨床比例應該很低」、「台大的當主任時，護專的還在排擠學妹」、「沒有都是護士這種概念，警大跟警專想想看」、「差在台大醫院月薪 6 萬，野雞醫院 3 萬 5」、「實務面上只要臨床待夠久就會有一定的能力，但是要更上層樓還是有差別」。（編輯：許苡晴）