Android新作業系統上週公佈正式命名為「Android 10」，告別以往以英文字母開頭、甜點命名的方式，甚至連LOGO的字體換黑色、小綠機器人只露出一顆頭、變成藍綠色等大改變。當大家都好奇Android為什麼有這麼大動作的時候，Google團隊給了詳細的答覆。

Google表示，回歸數字是考量以往用甜點的命名方式無法獲得全世界的認同，語言的差異，無法確認單字意思真的能聯想到某個甜點，當Android變得更普及化，影響力增加了，他們的品牌應該更能簡單易懂，甚至需要具備包容性，於是使用全球通用的拉伯數字來命名。

根據外媒報導，品牌創意總監Sydney Thomashow指出，原本的綠色（LOGO小機器人）並不是最具有包容性的顏色，考慮到色盲患者最容易看不見綠色與紅色，因此才決定將字體改成黑色，小機器人就原本的綠色增加了藍色，藍綠色辨識度更廣泛，同時也代表了更具包容的多元價值意涵。

他提到：「起初是一種非常有點灰黃色的綠色，然後它變得有點暗。而且我們知道我們希望繼續保持我們的綠色身份，它非常突出，但我們考慮過如何開始引入其他顏色以便我們可以幫助實現可訪問性。」Thomashow的團隊目前開發了一系列新的品牌顏色，以配合新的Android綠色，後用於視覺資產和包裝等。

至於為什麼小機器人「Andy」現在只剩下一顆頭出現在LOGO上呢？Sydney Thomashow這樣解釋，因為頭部代表創意發想的來源，只留下頭部LOGO，主要凸顯智慧的象徵。另外，機器人的眼睛向下調整是為了更接近人類五官的比例，而頭頂的天線則有表達情感之意，顯現Google想把新LOGO設計的更為貼近人類。