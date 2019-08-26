在智慧型手機還未興起的年代， BenQ （明基電通）手機外形都會時尚，深受不少消費者喜愛，但隨著智慧型手機普及， BenQ 在手機市場的地位漸漸被取代。近日，有網友在 PTT 八卦版疑惑表示， BenQ 現在在做些什麼？貼文立刻引發熱議，有內行網友揭密內幕，直言 BenQ 現在「還蠻賺的！」

原 PO 以「 BenQ 現在在幹嘛啊？」為題，貼文提到「以前智障型手機時代，還買過他們家手機，超美型」，還叫曖昧中的女同學也去買一支，不過兩人最後沒有在一起。他接著指出，後來就聽說 BenQ 合併西門子， Logo 變成新潮的「 BenQ SIEMENS 」，好奇詢問「 BenQ 現在在幹嘛啊？都沒聲沒息的」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這麼大的公司，可自己去看一下他們官網」、「螢幕和電視都還不錯，還有投影機吧」、「電視價格都降不下來，不然蠻想買一台」、「明基真的可惜，不過現在還過得去啦」、「醫療藥材都做得不錯！」

不過，立刻有許多網友指出「螢幕便宜很耐用啊」、「賣螢幕賣滑鼠」、「螢幕大廠」、「螢幕 CP 值很高，買了 12 年還在用」、「螢幕掛燈被一堆鄉民推，我就買了」、「電腦螢幕 +1 ，第 7 年即將邁入 8 年」、「還蠻賺的啊，光靠硬體賺錢不容易」；也有人笑稱「 BenQ 螢幕超廢，用了 7 年還不壞，一直不能買新的」。（編輯：賴詠璿）