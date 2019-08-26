太有效率了！一名男網友在臉書上表示，自己想把到期的定存轉移至郵局，便趁著半夜沒人時，到 ATM 前分兩次將 20 萬元提出，沒想到不到 5 分鐘，一轉身就出現 3 輛警車，讓他大讚：「佩服佩服，台灣警察了不起！」

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」 PO 文表示，他放在某銀行的 20 萬元定存到期，想領出改買郵局定存，特意選在晚間 11 時 55 分左右到 ATM 領錢，想藉著 12 點的分界點兩次領完 20 萬同時也可避開人潮，卻沒想到下一秒領出後，機器開始狂叫。他表示：「怎麼現在 ATM 領錢提款機會逼逼叫，第一個 10 萬一出提款機，機器就開始逼逼叫個不停，害我嚇一跳，我自己的卡餒」。

原 PO 以為只是提款機故障而沒有在意，豈料當他領完20萬元現金、留下兩台逼逼叫的 ATM 轉身要離開時，「見證奇蹟的時刻來了，我後面已經出現 3 台警車了，太誇張了都沒超過 5 分鐘欸」，「我們台灣警察真的不是只會開紅單而已，抓車手也蠻有效率的！！厲害厲害！佩服佩服，台灣警察了不起！」

網友看完紛紛留言，「因為一般來說，在 ATM 一次領這麼多的很少見」、「現在保鏢來了，你可以慢慢數了」、「台銀一次能提 10 萬沒錯，不過一天限額 15 萬，你怎麼提 20 萬的說來聽聽」、「我也想要聽 ATM 叫」、「台灣真安全，警察抓詐騙真辛苦」、「 1 萬就餘額不足了，有人跟我碰到的問題一樣嗎」。

許多網友也對領錢上限問題有疑問，原 PO 則回應：「有將領錢設定單筆可領 6 至 10 萬，並在晚上 12 點前後各領一次，因此可以一次提款 20 萬元。」另外，員警當下確認他不是車手後，就立刻離開， PO 文只是想告知網友台灣警察的效率「真的很高」。（編輯：潘毅）