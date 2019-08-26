美中關係緊張升溫，貿易關稅戰又開打，使全球金融市場又面臨動盪，今（26）日一早新台幣重貶逾1角破31.5元，而美元兌日圓也一度貶破105關卡，根據台銀現金匯價，日圓兌新台幣已來到0.303，續創33個月新高，如果要換5萬新台幣，等於少換14211日圓，將近2張日本東京迪士尼全票飛了。

美國總統川普之前宣布對3000億美元大陸輸美貨品加徵10%關稅，延至12月15日加徵，但北京反擊，對美國輸入之750億美元商品，加徵5%及10%不等關稅。川普不甘示弱，將對大陸已加徵25%關稅的2500億美元進口產品關稅提高到30%，並對9月1日開始加徵10%關稅的3000億美元產品關稅提高至15%。

消息一出，全球金融市場動盪，台灣股匯雙殺，新台幣一早以31.48元開出後，隨即摜破31.5元關卡，最低下探31.514元，重挫1.12角，但隨後拉回展開31.5元保衛戰。而日圓做為避險商品需求增溫，日圓兌美元也一度升破105關卡，來到104.44。

根據台銀現金匯價，日圓兌新台幣已來到0.303，續創33個月新高，等於新台幣1元只能換到3.3元，若換5萬元新台幣，今天只能換到165000日圓。相較今年3月4日低點，日圓兌新台幣0.279，當時可換到179211日圓，荷包少了14211日圓。算算，少換的14211日圓，將近2張日本東京迪士尼全票（7400日圓）飛了。