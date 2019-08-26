▲一名女網友 18 日在臉書社團「爆怨公社」分享在超商吃早餐後，弄丟手機的糗事，貼文讓全場笑翻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲研究數據顯示手機的使用週期有增加的趨勢。（示意圖／取自 Pixabay ）

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手機品牌競爭日益激烈，平均每幾個月就有一支手機問世，但隨著科技發達手機壽命逐漸增加，消費者的使用週期是否與手機壽命成正比？市場調查機構「Strategy Analytics」發表了最新數據。

針對美國18歲到64歲的使用者進行抽樣，總共2500名的智慧手機用戶，以Z世代（18-24歲）、Y世代（25-39歲）、X世代（40 – 54歲）、嬰兒潮（55-64歲）、性別和種族等六大族群來分析結果顯示，目前智慧型手機使用週期已經達到3年左右，使用期有成長1年以上的現象，原因是因為手機「價格上漲」降低購買意願，加上「5G」時代即將來臨，消費者想一次買到好等2大原因。

Strategy Analytics高級副總裁David Kerr指出，由於消費者對連續幾代旗艦設備的創新或邊際價值增加的認知，運營商和設備品牌面臨著巨大的慣性。同時，供應商對盈利能力的追求使手機價格上漲至1000美元以上（約新台幣3萬元左右）， 使得消費者降低購買意願，延長手機的使用週期。

另外，5G手機的價格將成為一個關鍵因素，總監Linda Sui補充說：「花費1000美元以上的高級客戶最渴望獲得驚人的功能以及新的網絡技術，但這些人只佔調查對象的7％。」代表有將近9成以上的消費者只願意購買新台幣3萬元以下的手機，並且期待下次購買的時候，5G手機已經普及化。

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