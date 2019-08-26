隨著選舉季即將來臨，政府各機關也推出許多新措施，其中也端出牛肉，包括單身親年與新婚家庭租屋補助，還有秋冬旅遊補貼，此外也有交通新制上路，包含自強隧道採區間測速，機車考照必須先通過「感知測驗」才能預約考照，雙北連鎖咖啡店、超商騎樓即將全面禁菸，看清楚才能為自己護荷包！

台北市自強隧道9月起將實施「區間測速」及跨越雙白線執法，依台北市交工處公告自強隧道速限規定為40公里，新制上路後將針對超速逾20公里以上者，意即行車速度超過（含）61公里以上優先取締，目前一般道路和高速公路的超速寬限值為10公里，因應區間測速新制放寬至20公里，但未來不排除下修。

此外，在機車考照上也有新規定要民眾注意，9月起想要考機車駕照必須先觀看「危險感知」教育影片，完成教育訓練後才能完成考照預約，每支影片時間約30秒至60秒，主要還是要讓考生多了解，考取駕照實際騎乘上路後，可能會遇到的危險。

癮君子9月則要特別注意，雙北市多達3600處的騎樓禁止吸煙，9月開罰，若遭投訴或檢舉最重可依菸害防制法處1萬元罰鍰，最低2千，台北市衛生局與連鎖便利超商、咖啡店合作，目前已有上千處騎樓列為禁菸區，新北市則有2600多處。

除了新制新罰，9月上路的福利政策也不少，內政部推動單身青年與新婚育兒家庭租屋補助，20歲至40歲單身青年租屋補貼以北市為例，最高每月可補助4千元，補貼期間最長1年，在新婚育兒家庭上，只要是，2年內新婚或育有未成年子女（含胎兒）的家庭就可申請，以北市為例每個月最高5千元，補貼期間最長1年，9月2起就能開放申請。

另外也祭出「國旅秋冬遊獎勵方案」有四大方案，第一是團體旅遊優惠，每人每日獎助5百元或1千元。第二是自由行旅客住宿優惠，周日至周五每房獎助1000元，每人優惠一次，離島（金馬澎）部分則加碼不分平假日，每房獎助1千元。方案三為觀光遊樂業入園優惠，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。方案四為公協會辦理觀光活動優惠，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。實施期間為今年9月到12月。