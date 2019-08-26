看護
▲台灣許多家庭看護都請外籍勞工。（圖／取自pixabay）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

在國際遷移當中，有一條因為經濟需求所形成的路徑，台灣就在這個過程中，成了擁有 70 萬外籍勞工的國家，而近日就有網友在 PTT 指出「有許多外勞都沒有素質，什麼時候才要把他們趕出台灣？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「隔日是上班的第一天，想要好好的睡個覺，但外面有一群外勞在喝酒吵鬧，直到最後報警他們才離開，可恨的垃圾都丟在地上沒帶走，低端沒素質的外勞， 10 個有 9 個沒水準，連該有的尊重台灣當地的道德都沒有，什麼時候才要把他們趕出台灣啦？」

▲有網友因外勞吵鬧而影響睡眠，在PTT怒轟外勞素質低。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，立刻吸引許多網友回應「少自以為高尚，別需要外勞時才把人家當寶」、「台灣這種人不也很多？何必以偏概全」、「找回良心真的不難，你去別地方工作人說不定也這樣看你」、「該退出的是你吧，這什麼自我中心思想？真的母湯」、「超沒同理心，說滾就滾？外勞也是人」。

另外也有網友點出外勞辛勞背後，「那些叫外勞滾出去的人，你有看到他們有多辛苦嗎？他們來做了台灣人不想做的產業，骯髒、危險又辛苦，也來照顧我們的阿公阿嬤，甚至是爸媽，結果他們領多少？產業外勞，平均經常性薪資 22k ，總工時 195 小時；社福外勞 19k ，平均每天工作 10 小時。

「你叫他們滾回去可以啊，台籍看護一小時 $2000 以上，那些需要長照的家庭怎麼辦？一個月花 5 、 6 萬請台勞來照顧，還是自己辭職回家照顧？最後，很多人大概回說什麼外勞到處盤據有礙觀瞻？今天那些人換成女大生你還會這樣講嗎？」此話一出，獲得許多人認同狂推。（編輯：張嘉哲）

相關文章

MLB／卡位三壘手拉米瑞茲空缺　張育成漂亮出擊

章魚燒

日本章魚燒超難吃？　行家曝台灣人「最恨關鍵」引共鳴

日職／陽岱鋼代跑　巨人石川再見2分砲點亮封王魔術數字

更多文章

▲有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，好市多賣場是否勝過家樂福，貼文立刻引發熱議，釣出兩派網友分析各家優點。（圖／翻攝自維基百科、好市多公關照）

家樂福擠下好市多成賣場霸主？　行家曝「2原因」：完勝

好市多

中國好市多明天開幕！　眾人一看亮點全嚇壞：一年必倒

章魚燒

日本章魚燒超難吃？　行家曝台灣人「最恨關鍵」引共鳴