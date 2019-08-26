在國際遷移當中，有一條因為經濟需求所形成的路徑，台灣就在這個過程中，成了擁有 70 萬外籍勞工的國家，而近日就有網友在 PTT 指出「有許多外勞都沒有素質，什麼時候才要把他們趕出台灣？」貼文引發熱議。

原 PO 指出「隔日是上班的第一天，想要好好的睡個覺，但外面有一群外勞在喝酒吵鬧，直到最後報警他們才離開，可恨的垃圾都丟在地上沒帶走，低端沒素質的外勞， 10 個有 9 個沒水準，連該有的尊重台灣當地的道德都沒有，什麼時候才要把他們趕出台灣啦？」

貼文一出，立刻吸引許多網友回應「少自以為高尚，別需要外勞時才把人家當寶」、「台灣這種人不也很多？何必以偏概全」、「找回良心真的不難，你去別地方工作人說不定也這樣看你」、「該退出的是你吧，這什麼自我中心思想？真的母湯」、「超沒同理心，說滾就滾？外勞也是人」。

另外也有網友點出外勞辛勞背後，「那些叫外勞滾出去的人，你有看到他們有多辛苦嗎？他們來做了台灣人不想做的產業，骯髒、危險又辛苦，也來照顧我們的阿公阿嬤，甚至是爸媽，結果他們領多少？產業外勞，平均經常性薪資 22k ，總工時 195 小時；社福外勞 19k ，平均每天工作 10 小時。

「你叫他們滾回去可以啊，台籍看護一小時 $2000 以上，那些需要長照的家庭怎麼辦？一個月花 5 、 6 萬請台勞來照顧，還是自己辭職回家照顧？最後，很多人大概回說什麼外勞到處盤據有礙觀瞻？今天那些人換成女大生你還會這樣講嗎？」此話一出，獲得許多人認同狂推。（編輯：張嘉哲）