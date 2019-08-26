香港「反送中」抗爭越演越烈，繼昨（24）日觀塘遊行爆發了警民衝突之後，昨（25）日晚間的荃灣青集會遊行又再度爆發衝突。而現在網路上卻有一名貌美如花的女網友，在網路上發文表示自己「力挺香港警察，結果卻被港警毆打」，讓這位正妹高呼「這就是背叛的感覺嗎？」。

這位大眼正妹在臉書上的名稱為「小波習」，她在臉書社團「撐警大聯盟官方討論區」中 PO 出一篇文章表示「我昨天下午5點半在荃灣開完派對，走出店家時就聞到非常濃烈的催淚彈味道，於是一個朋友趕緊去開車，她和另一個女性朋友就在原地等待，沒想到，在對街的警察突然要我跟我的女生朋友趕快走，我回對方，我很快就走了，只是等朋友開車過來而已，沒想到員警卻突然衝過來，開始大力推我和我朋友往前」。







小波習更說，「我朋友向員警說，『我們都是支持你的，可不可以不要推？』 4 個警察突然馬上圍住我們，拉著我和朋友開始猛打，還說我們襲警在先，並且狂飆粗話，我嚇到了。我真的是不斷解釋我們是支持警察的，對方最後才信。我喊到喉嚨沙啞，這是什麼警察啊？話都沒說就打人，我真的很氣憤！又很怕他們會繼續捉我們和打我，員警是黑白不分傻了嗎？我恨死你們」。

小波習更隨文附上被員警毆打成傷的照片，但大量挺港警網友卻認為她是用假照片來抹黑，小波習更氣到至留言區表示說「我把你們當同伴，結果你們眼瞎，對我的傷視而不見，這就是背叛的感覺嗎？」。

但不久之後，這則貼文即遭到社團管理員刪除，「小波習」也將臉書停用，但貼文早已被大量網友截圖轉發，並紛紛表示「恭喜妳終於看清港警了」、「恭喜妳今天終於覺悟了」、「真的慘，講真話之後就被拋棄了」、「上網取暖失敗」、「被打以後，痛過才知道」、「連自己人都不挺了，怪誰？」。（編輯：王柏文）