美中貿易戰加劇，金融市場恐慌情緒瀰漫，進入避險模式，周一避險貨幣日圓飆升至三年以來新高，美元度日圓一度來到 104.44；現貨黃金一度飆升近 30 美元，挑戰 1555 美元；澳幣、紐幣等高風險貨幣則紛紛下跌。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

中國上周五公告對 750 億美元進口的美國商品加徵關稅，並對美國汽車及零組件恢復加徵關稅；美國總統川普則立即發布推文，對從中國進口的 2500 億美元商品關稅從 25% 調高至 30%，此外，9 月 1 日起對其餘 3000 億美元中國商品加徵的 10% 關稅，再調高至 15%，並且還「下令」美國企業撤離中國。

知名財經網站 FXstreet 表示，在貿易戰不斷升級下，恐慌情緒席捲市場，日圓持續走高，美元兌日圓仍然偏向下跌趨勢，一旦跌破 104.44，下檔支撐落在 103.52。

財經網站 MarketPulse 指出，美中貿易戰互祭高關稅引發市場不確定性，美國聯準會主席上周五在傑克森霍爾年會的談話成了次要事件，避險資產日圓、瑞郎和黃金等紛紛上漲。預期本周中美貿易相關消息將繼續左右市場，日圓的避險特性將持續受到投資人追捧。

道富顧問 (State Street Advisors) 首席投資策略師 Michael Arone 表示，貿易緊張局勢已經惡化，貿易戰可能還會進一步升級，聯準會貨幣政策的不確定因素增加，市場對降息的預期升高，預期今年底前還有三次降息。

本周將公布美國個人支出和消費數據及通膨指標 PCE 物價指數。Arone 認為，未來一周在漫長的勞動節假期前，市場節前交易量降低，波動性可能大為升高。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，近期貿易戰升級之後，金融市場處於恐慌狀態，短線歐元兌美元動能指標正面，有望走高突破 1.1152，短期操作策略可逢低買進歐元兌美元。

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