對於購置台灣駐紐約辦事處到是前行政院長游錫堃或是總統蔡英文買的一事，蔡英文今（26）日在臉書坦承自己記錯了！蔡英文表示，「這幾天回去查了資料，我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒」，「有錯就承認」。

蔡總統日前至台中舉行「辣台派」開講，提及台灣駐紐約辦事處，在42街1號購買一整棟18層大樓，是她當年的「願景」，在擔任行政院副院長時所要求購置的。不過卻遭外交官吐槽，前總統陳水扁也發文指該棟大樓是前行政院長游錫堃任內買的，當時的蔡英文還是不分區立委。

對此，蔡英文昨天改口，指自己長期在國安團隊，都十分支持這些相關的議題；今天更在臉書發文表示，「日前我在演講時，對於紐約辦事處大樓購置一槽事的說法確實有誤。這幾天回去查了資料，我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒。」

蔡英文表示，有錯就改，當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升我國外交預算效益這件事，我一直相當支持。



不過，她也說，購置紐約辦事處大樓，是在游錫堃院長任內拍板的。後來擔任行政院副院長時，有召集行政院對外工作小組的工作，但確實和購置紐約辦事處大樓沒有直接關係，「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思」。



蔡英文表示，自己要再次感謝當年民進黨的執政團隊，外交工作是一棒接一棒，游院長的正確決定，以及外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）同仁堅守工作崗位的努力，是台美關係今天能夠持續深化、台灣在國際上也持續擁有一席之地最主要的原因，我們應該記得這些貢獻。