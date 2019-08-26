新竹市韓姓婦人發現未婚的好友陳女與先生賀男眉來眼去，驚覺案情並不單純，帶2名女兒暗中跟監，發現2人竟在車內親吻愛撫正準備「車震」，突襲打開車門將陳女拖出車外，1男4女打成一團大亂鬥，事後並互相提告，新竹地檢署偵查依相關罪嫌，將陳女和賀男1家4口起訴。

未婚的陳女和好友韓女的丈夫彼此看對眼，私下暗通款曲，去年底共計在汽車賓館雲雨3次；韓女察覺陳女與丈夫有不正常交往關係，去年12月20日晚上和2名女兒，一路暗中跟監丈夫到明湖路奉天宮停車場前，發現丈夫進入陳女的轎車，2人在車內親暱欲「車震」。

韓女等人悄悄靠近，以突襲方式打開車門，將陳女強行拉出車外，毆打陳女頭部與雙手，陳女反擊雙方展開互毆，韓女的女兒也加入戰團，在扭打中搶行取走陳女車輛鑰匙。

警方據報到場將5人帶回調查，被圍毆的陳女頭部、雙手和膝傷等多處挫傷，韓女的臉部及肢體也有多處擦挫傷，陳女告韓女及其2名女兒涉嫌殺人未遂及搶奪等罪，韓女則告陳女妨害家庭和傷害罪。

檢方偵查後認為，陳女犯通姦罪嫌及傷害罪嫌，賀男犯相姦罪嫌，韓女和2名女兒同涉犯傷害罪嫌，依法提起公訴。另陳女、賀男3次通姦與相姦罪嫌，請法院分論併罰。

檢方特別說明韓女等3人毆打陳女，僅係不滿陳女與賀男有染，難認有殺人未遂、奪取陳女性命的動機，對陳女造成的傷害非致命，主觀上顯無殺人犯意。另強行取走陳女汽車鑰匙，僅係防止陳女離開現場，並無不法所有的意圖，與搶奪罪構成顯有不符。