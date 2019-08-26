澎湖縣白沙鄉城前漁港旁的海邊，26日上午8時許發現一隻死亡多日的海漂豬，海巡人員立即通報澎湖縣環保局、家畜疾病防治所相關單位，由於這是澎湖第一次發現病死豬漂流到岸邊的案例，檢疫單位以最高規格處理，所有工作人員都穿上防護衣，現場拉起3層的警戒線，小心翼翼採樣送檢，以免非洲豬瘟疫情擴散。

澎湖岸巡人員上午8時進行例行的海岸巡察時，在白沙鄉城前村小漁港旁沙灘，發現一隻死亡多時的小型豬隻，由於之前金門發現多起非洲豬瘟病死豬事件，岸巡單位不敢輕忽，立即依照SOP通知澎湖縣家畜疾病防治所，以及主管廢棄物的環保局一起前來處理。

疾管所長郭仁政表示，這頭豬身長大約30-40公分，應該是剛斷奶的仔豬，初步研判死亡時間超過5日，採樣人員解剖時裡面的臟器都已經水解液化，屍體也明顯腫脹，因此採集到的檢體可能不夠完整，到時候只能做基因分析，而無法做病毒培養。

據了解，海漂豬的紋路極有是家庭飼養的寵物豬，依潮流與距離的推算，從大陸漂流而來的可能性不大，不過因為白鹿颱風剛過境，也不排除是旺盛的西南氣流，將福建東山島、閩南一帶的海漂死豬刮到澎湖來；另一種可能性就是，這隻死豬是澎湖本地養豬場的死豬，或是民眾飼養的寵物豬暴斃所遺棄，不過為了防堵非洲豬瘟的疫情，澎湖家畜疾病防治所將以最高的標準做好各項工作。