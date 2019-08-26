2016年10月，台中市烏日國小一名有先天性心臟病的A生，因被導師要求與同學一同練跑，回到教室後休克倒地，因為沒有第一時間叫救護車或使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，而錯失急救黃金時間成植物人，台中市教育局僅定調「意外事件」，校方也拒絕調解，今（26）日人本基金會協同受害學生家長赴監察院陳情，盼糾正台中市政府教育局、烏日國小，彈劾相關失職人員。

人本基金會中部聯合辦公室主任陳怡文指出，A生從出生起就有先天性心臟病，也有醫師診斷書強調不宜做劇烈運動，A生每換一次導師A母都會特別叮嚀，然而在台中市政府舉辦的路跑籌備上就發生悲劇。

事發當日，班級有一半的學生在教室上英文課，另一半的學生被盧姓導師要求去操場練跑，盧師則因腳受傷，獨自留在3樓班級教室休息。陳怡文說，老師明知A生有先天性心臟病，卻要求A生跟著班上同學到操場跑步。A生跑步回到教室後不到1分鐘便休克倒地，校方第一時間先是找不到校護，後只進行CPR急救卻未使用掛在牆上的AED，媽媽還接到學校的電話，詢問能不能叫救護車，學校撥打119通報的還是學生癲癇發作。

早在同年4月，A生就曾暈倒，當時練姓校護電話告知家長A生癲癇發作，但經過台中榮總診斷，A生是心臟問題而非癲癇，當時A母便已轉告校護，沒想到過了半年，A生再度昏倒，學校仍然錯誤告知119為癲癇發作。陳怡文質疑，校方並不了解急救SOP而造成延誤就醫，事發至今已將近三年，烏日國小仍未訂定自校的緊急傷病處理要點，校方應負起責任。

A母談起這樁憾事仍數度哽咽說，本以為學校是讓孩子安心成長的地方，沒想要因為一連串疏失而造成這樣的悲劇，「心中難以接受，曾經是那麼文靜、貼心，臉上滿是笑容的孩子如經只能躺在床上，這樣的痛苦不是一般人能體會，對我來說更有如萬箭穿心的痛。」A母說，幾乎天天半夜都要起來照顧孩子、儘管自己身體有狀況也要咬牙撐住，小兒子也因此缺乏照顧，「因為我的愚昧，以為有跟老師講、請他多留意就好了，但我對老師的信任在這次全部瓦解了，因為我的愚昧讓小孩現在活著只看到痛苦，我看不到他的未來。」

人本基金會今日協同家長赴監察院，希望彈劾烏日國小校長、盧姓導師、練姓校護等關係人，同時糾正台中市政府教育局督導不周與烏日國小校方疏失。