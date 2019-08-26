近年來外送平台崛起，是許多「懶人族」的覓食神器，只要在家手指頭按一按，餐點就會送達家中，不過，近日就有網友在 PTT 提問「上次用外送平台訂了速食餐廳，但送來之後沒給發票，是怎麼回事？」貼文引發熱議。

原 PO 提到「小弟昨天用 UberEats 訂了速食，結果外送員竟然沒有給我發票，我跑去問我朋友，他說 UberEats 的司機都不會給店家的發票，所以他後來都只到別家訂餐，那發票是都被司機拿走了？有八卦嗎？」

貼文一出，立刻吸引許多網友回應「這樣有逃漏稅的問題嗎？沒說還沒注意， UberEats 還真的沒發票」、「哇賽！這是光明正大的在逃漏稅是嗎」、「國稅局應該要出聲了吧」、「買過幾次真的都沒發票欸」、「大傻眼，這不是逃漏稅嗎？」

但也有專業的網友指出「是你跟 UberEats 訂東西，而非跟商家訂東西，而 UberEats 會再去向商家訂購東西，所以商家的發票會開給 UberEats ，對商家而言需要繳稅的還是要繳稅，但對我們買方而言就只能拿到收據，畢竟你在亞馬遜，淘寶，等國外的網路平台買東西，本來就不會開發票，沒道理政府會特別要求 UberEats 開發票給消費者」。

且根據財政部資料顯示，我國從 2017 年要求跨境電商來台註冊稅籍，只要我國商家給付報酬後，該跨境電商必須在兩個半月內報繳營業稅、適用 5% 稅率，並揭露服務金額、銷售日期等， 而UberEats 早已登記，沒有所謂網路謠傳逃漏稅問題。

不過，財政部表示，已經在台登記稅籍的跨境電商，依法就得比照國內業者開立發票，原則上從今年元旦起有開發票義務，且必須直接導入不印出紙本的雲端發票；不過，考量業者建置系統需要時間，因此今年未開發票暫時免罰，等到 2020 年元旦才會針對未開商店開罰。（編輯：張嘉哲）