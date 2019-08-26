颱風天過後，二林天人宮以5輛貨車的「施食」物資塞爆雲林家扶大禮堂，天人宮胡建雄住持得知雲林家扶200萬元助學金的缺口，並專程帶來25萬元贊助，希望讓雲林家扶孩子吃得放心，讀書安心且生活平安。

胡建雄說，希望開學前夕送家扶1100戶家庭分享，並在濟公師父指示下帶來25萬助學金鼓勵家扶學子，讓家扶全體夥伴感受風雨過後的溫馨無盡。

雲林家扶陳燦勳主委送上感謝狀時表示，二林天人宮照顧雲林弱勢家庭不遺餘力，除每年的感恩供品造福弱勢家庭、助學金關注學子安心讀書，更為深耕偏鄉服務的家扶北港據點館設捐款超過300萬元，福澤大愛令人敬佩。

雲林家扶督導歐厚成指出，1100戶家庭這周將分批回來領取民生物資，感謝二林天人宮還有北港武德宮、土庫順天宮、二林天后宮、九老爺無極代天宮、麥寮橋頭天盛堂、二崙一心宮、田尾村聖濟堂、斗六英玄宮、大埤紫明宮、虎尾朝興宮、鹿港紫雲聖堂、嚴藏僧團、三峽祖師廟、天聖宮、皇太子殿大同禮德慈善會、新溪尾侯天宮、玄興宮慈善會、虎尾東區普渡會、雲林縣虎尾鎮早安會、斗六市公所、貴美塗料、宗利食品廠等，各界齊心讓受助家庭受惠。

雲林家扶社工與莪馨會義工媽媽們揮汗幫忙分裝物資，廖志文主任感謝各界於中元節後正值開學前夕送來普度物資，更感謝二林天人宮住持胡建雄率眾人專程前來關心、鼓勵並捐助學金25萬元分享濟公師父愛心與鼓勵；在每學期500餘萬元助學金中，仍有200萬元缺口，雲林家扶期待民眾伸援手助學家扶學子。