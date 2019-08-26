美國財​​政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週日 (25 日) 表示，美中貿易戰的根源，來自北京採取不公平貿易，只要中國同意公平交易，美國只需 1 秒鐘即可簽署協議。

梅努欽在法國 G7 峰會期間表示，目前美中的貿易往來並不公平，中國可以自由進入美國市場，但美國無法在那裡販售相同的物品，這是現在美中處於現有狀況的唯一原因。

他說：「如果中國同意一個公平而平衡的關係，我們會在 1 秒鐘內簽下協議。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 抱持同樣看法，並主張美國企業應遵循川普的呼籲，離開中國。

庫德洛表示，美國有最好的稅收制度、最好的監管制度、全球最佳的科技，是一個賺錢的好地方，這就是為什麼川普建議企業「回家」。

庫德洛表示，美中談判仍在繼續，美方仍計畫在 9 月份某個時間，前往中國繼續商談。

不過美中雙方的對立，在上週五已經快速升級。在前往 G7 之前，川普在上週五提高對中國的關稅，將原已課稅的 2500 億美元商品，自 10 月 1 日起由 25% 增至 30%，預定 9 月 1 日生效的商品，將課稅 15% 而非原定的 10%。

川普在參加 G7 時，也駁斥外界的看法，外界猜測，G7 的領導人及美國盟友，會施壓川普盡早結束貿易戰。

川普表示，他認為其他領袖尊重當前的貿易戰。川普強調，由於中國每年由美國盜走 3000-5000 億美元的智慧財產，他有權宣布國家進入緊急狀態，不過，他目前沒有這個計畫。

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