台灣有許多店家為了展現服務親和力，都會在客人進門時大喊歡迎光臨，其中日式料理店家更會以日語「いらっしゃいませ」向進門的客人大喊。日前就有網友針對這樣的現象，表示日本人其實感覺相當詭異，甚至不明白這樣的意義，此評論一出，也引來相當多的網友贊同。

日前 PTT 八卦版上有一名網友發文，表示自己與日本人聊天時，日人提到台灣許多日式料理店家，都喜歡在客人進門的時候大喊「いらっしゃいませ」，日本人表示這樣的行為只給他們很詭異的感覺，甚至點破關鍵直言「因為這些店家只講いらっしゃいませ這句日語，其他都說中文，點菜的時候服務生也不會講日語，這樣只講這句日語的意義在哪？」

另外這名日本友人也提出詭異關鍵「いらっしゃいませ這句話的重點在いらっしゃい，後面的ませ根本不重要；但台灣的店家講這句話的時候，いらっしゃい講很小聲，ませ講很大聲，很奇怪」。

貼文一曝光後，立馬引起許多人討論，許多台灣網友也紛紛贊同，直言「每次聽到都覺得渾身不自在，好怪！假如真是服務在台日本人的店就算了，招呼國人也講日文是哪招」、「我一直覺得很尷尬」、「我也覺得很怪」、「真的不要說比較好 +1 ，只學一句不如不學」。

不過也有不少人持相反論點，表示「就日式風格，也沒什麼吧」、「有什麼問題？去日本拉麵店也是這樣」認為此句只是讓客人進門時感受到日本風味，並沒有什麼詭異的地方。（編輯：陳雅雲）