台灣人愛吃火鍋，其中臭臭鍋因為口味偏重的湯頭，而深受許多饕客喜愛！但日前就有網友提問，表示自己很久沒光顧臭臭鍋專賣店，沒想到一去發現價格比起好幾年前相差甚遠，這讓他疑惑為何漲幅如此兇？對此，就有過來人跳出來曝光辛酸血淚真相。

日前 PTT 八卦版上有一名網友發文，表示自己很久沒光顧臭臭鍋專賣店，沒想到從原本的 90 元漲價成 120 元，且裡頭的料僅有 2 片肉、豆腐、白飯跟其餘配料，這讓原 PO 傻眼直呼「臭臭鍋憑什麼漲到 120 元」？

貼文一曝光，就引來相當多人討論，許多網友也紛紛贊同直言「我家這賣 130 ，料又小又少，早就不吃了」、「還吃不飽 QQ 」、「好懷念剛出來只要 80 元」、「薪水沒漲才是真正的問題」、「所以早就不吃了啊！一堆火鍋料還越賣越貴」。

不過就有曾經待過臭臭鍋行業的員工曝心聲，表示自己也是從一鍋 90 元開始吃起，不過那時與現今最大差別就是「時薪僅有 85 元」！不僅如此，當時也不需要提供可樂機、冰淇淋、白飯吃到飽的服務，醬料也隨便給；反觀現今，時薪早已漲到 150 元，有些店家還會提供飲料機、白飯吃到飽等服務，甚至醬料一定要附蔥花給客人使用，這樣的轉變下，他認為價格升到 120 元沒有什麼好挑剔的了！（編輯：陳雅雲）