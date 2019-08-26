北科大赴美交換生人間蒸發　逾1周杳無音訊

台北科技大學資工系學生賴致愷今（108）年7月赴美國奧本大學交換，19日開學日缺課失聯，台灣同學至宿舍發現行李還在但人卻失蹤，當地警方、校方及各相關當位展開搜索，過了1周後仍然沒有下落。北科大今（26）召開記者會指出，根據美國警方調查，賴生最後現蹤是在18日中午外出用餐，目前警方已經介入調查，賴生家屬也將在28日前往美國。

台北科技大學表示，賴生為資訊工程系學生，參加北科大與國外3加2雙聯學位，7月24日赴美到阿拉巴馬州奧本大學當交換學生，赴美時由父親陪同安置，進入該校宿舍，但8月19日當地學校開學首日，賴生卻沒出現，才開始懷疑失蹤，目前仍失聯。

北科大資工系主任白敦文表示，目前無論是家長、北科大貨奧本大學均無法連絡上賴生，他的美國帳戶也沒有任何提領動作，直至17日賴生還與家人有聯繫，不過在18日中午外出用餐後就此失聯，手機目前也呈現關機狀態，白敦文說，賴生的在校表現相當優異，此次赴美攻讀的雙聯學位，預計2年即可學成碩士歸國。

教育部國際司表示，賴生雖已失蹤約1週，但家屬一直到上週末才向當地警方報案，除警方外，台灣駐亞特蘭大辦事處也透過當地僑社積極協尋中，但到目前為止都沒有該生消息，目前台灣於阿拉巴馬州之留學生約52人，主要分布於4所大學，阿拉巴馬大學、 阿拉巴馬大學伯明翰校區、阿拉巴馬大學A & M、以及賴生就讀的奧本大學。