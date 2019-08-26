一家企業的獲利往往牽動著公司未來和發展，也在許許多多的決策上，對社會都有舉足輕重之影響，這關乎著龐大的經營頭腦、運籌帷幄，更成為在不斷的競爭、比較中，脫穎而出的觀念──有些品牌全球知名，卻也有更多的公司行號，面臨著倒閉的命運。

市調機構日前針對了剛過完的2019年上半年，依據獲益情況、營收數字、市場價值等指標，羅列出全球利潤（profit）最多的15大公司，而它們所有擁有的資本，足以撼動全世界。

在第15名至第6名當中，不妨許多你我都非常熟悉的品牌，包含Facebook、殼牌（Shell）、三星（Samsung）、花旗（Citigroup）、美國銀行（Bank of America）等，而在揭曉第5名至第1名中，是否有你意料中的品牌呢？

5、摩根大通（JPMorgan），利潤：187億美金



摩根大通集團總部位於美國（USA）紐約，是全美國最大的金融服務機構，它的企業版圖觸角更遍及全球50餘個國家，服務內容包含投資銀行、金融交易處理、投資管理、商業金融服務、私人銀行服務等。

這間成立於1799年的老行號，見證了許多金融歷史上著名的興衰過往，近代更透過一連串成功的併購和合作互利，壯大成至今令人瞠目結舌的規模，其對金融的專業和影響力令人讚歎，員工人數更高達約30萬人。

4、蘋果（Apple），利潤：216億美金



2019年是邁入第一支iPhone誕生後的第11年，手機的革新也進入XS、XS Max和XR的階段。Apple的出現近乎改變了全球智慧型手機的市場，也深深影響全世界人們的生活習慣，全球的銷售支數至少超過12億支，成了世上「遊戲規則的改變者」。

它所牽動的影響、替人們帶來的便利和精彩，寫下了無數傳奇經典。有趣的是，Apple無人能敵的地位不僅市占率遙遙領先，它的品牌價值也是難以撼動的天價數字──2018年時的品牌價值已經高達2144億美金。

3、微軟（Microsoft），利潤：220億美金



由比爾蓋茲（Bill Gates）所創立的微軟，帶來了全世界電腦作業系統的革命，他早早就預言電腦會掀起的潮流，更在Windows的普及下，讓電腦達到了新境界。

微軟在許多的軟體上替辦公行號的作業方式數據化、系統化，一代又一代的革新，加上周邊軟硬體的蓬勃發展，微軟的規模迄今持續壯大。

2、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），利潤：357億美金



也許你對這間公司不甚熟悉，但提到它的董事長暨執行長華倫巴菲特（Warren Buffett），你便能知道「股神」在世界帶來的投資慧眼和方針。

早年為紡織公司的波克夏海瑟威目前是一間多元控股公司，旗下掌管多家子公司，業務範圍包括物業、意外險、再保險、汽車險、特殊類保險等，並握有地毯公司、珠寶公司、食品業、速食餐廳、鋼鐵公司、汽車製造、電池製造、飛機租賃及運動鞋製產等，它還和各大企業都有長期投資組合的持股比重，財力十分驚人。

1、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），利潤：469億美金



2019年目前最賺錢的公司，是沙烏地阿拉伯國家石油公司，高達469億美金（約台幣1兆4540億）的利潤大幅領先其它企業行號，以誇張的石油獲益掌控著近乎世界每一桶原油的價值。事實上，在2018年，它就是全球最會賺錢的公司。

這間公司最強大的地方，在於它握有全世界最大的陸上油田──加瓦爾油田，以及全世界最大的海上油田──賽法尼亞油田；此外，它還是最了解全球石油蘊藏版圖的企業，服務範圍遍及世界各地。

從1933年創始起，它從原本小小僅有少數探勘井的公司，至今搖身一變為全球企業，在利潤分享和徵稅的協議上，也讓沙烏地阿拉伯政府十分富有，改變了中東在全球的政治局勢。

遠見原文：https://www.gvm.com.tw/article.html?id=67861