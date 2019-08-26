行政院長蘇貞昌坐鎮防災中心，還把高雄市長韓國瑜從防災會議中抓出來接蘇電話，引發藍營批蘇耍官威。對此，蘇貞昌26日受訪時表示，地方首長沒有做好的地方，確實要接受指教。（圖／記者林人芳攝，2019,08,26）
行政院長蘇貞昌坐鎮防災中心，還把高雄市長韓國瑜從防災會議中抓出來接蘇電話，引發藍營批蘇耍官威。對此，蘇貞昌26日受訪時表示，地方首長沒有做好的地方，確實要接受指教。（圖／記者林人芳攝，2019,08,26）

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針對白鹿颱風襲，行政院長蘇貞昌坐鎮防災中心，還把高雄市長韓國瑜從防災會議中抓出來接蘇電話，引發藍營批蘇耍官威。對此，蘇貞昌今（26）日受訪時表示，當天是對已停班停課的六個縣市，不分藍綠一一致電關心，地方首長沒有做好的地方，確實要接受指教。

白鹿颱風襲台，蘇貞昌日前callout給坐鎮防災中心的各縣市首長，其中還把高雄市長韓國瑜從防災會議抓出來要他接電話，被立委痛批好大的官威，批評防災會議不是用來政治鬥爭的工具。

對此， 蘇貞昌今天在行政院與兒童文學作家幸佳慧女士見面後，受訪時表示，大家都知道颱風地震天災來臨時，國家是要一體來減少災害災損，所以才有災害應變中心的設立，不分中央與地方，並且還直接用視訊連繫。

蘇貞昌指出，他對於當天已停班停課的6個縣市，不分藍綠一一致電關心，同時請縣市首長轉達他對同仁的鼓勵，並且藉由視訊了解各地方的情形，希望中央能即時給予幫助，這都是行之有年的標準作業程序。

蘇貞昌說，各地方首長也藉此讓人民看到大家都在崗位上，讓人民更放心，相信這也是人民的期待，所以只要能夠讓首長，地方、中央更快連繫，同時讓大家都能更相信，並且更認識自己責任所在，都是好事。

至於是否在耍官威？蘇貞昌認為，一個首長要認真的做人民期待他做的事，對於各種評論都很小心，如果自己有沒有做好的地方，確實要接受指教，如果做的是對得起國家人民的事，都會一本初衷、勇敢去做。

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