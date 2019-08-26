韓國男神鄭雨盛今（26日）睽違9年再度訪台出席活動，他在近日節目《一日三餐》農村篇展現「暖男」一面，幫廉晶雅、尹世雅、樸素淡擋掉不少苦差事，場上依舊如此，見翻譯老師臉頰不斷冒汗，不顧記者會正在進行仍幫忙擦汗，畫面溫馨逗趣。

鄭雨盛已有9年未訪台，一見到台灣粉絲與媒體，就用中文打招呼：「台灣的朋友大家好啊，好久不見！」表示要來台的消息公布後，不少台灣粉絲都有到他的社群網站留言歡迎自己，感到非常溫暖，「這裡真的充滿人情味！」也說除了出席活動，次要目的是要見見老朋友張震，可惜對方不在，僅用電話問候，「能透過活動來到這順便見見朋友，真的很難得」。

他透露身為演員，用作品記錄時間非常重要，但並沒有想回到過去，「因為這只能想像，雖然會覺得時間倒轉很有意思，可是沒有辦法，現在最重要的是思考未來要怎麼過，把握此時此刻的時間的價值與意義」；鄭雨盛場上一直被主持人阿Ken稱讚很帥，自己也認為嗎？他害羞表示：「不太習慣。」但因為職業關係，就是要把外貌展現出來讓大家評價，也透露內心世界有許多不同的自己，有了多方面的想法，才好與各位做溝通。

鄭雨盛場上大展暖男形象，見到翻譯老師太熱冒汗，直接拿出衛生紙幫忙擦拭汗水，讓翻譯非常害羞；而進行記者訪問環節時，與活動相關的題目包含《一日三餐》、保養祕訣都被公關出面擋掉，鄭雨盛似乎察覺有異，見到許多題目被略過露出疑惑表情，但仍保持專業態度，不慌不忙結束訪問。而原定20分鐘的訪問，也縮短至12分鐘結束。