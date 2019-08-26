高雄市長韓國瑜日前到台北市美國商會演說，但是前兩分鐘演說過程不時用中英文穿插，讓在場來賓哭笑不得，不過也因為這場演講，韓國瑜學歷也遭起底，網友紛紛直言明明讀「東吳英文系，英文還講成這樣」。對此，韓國瑜大學同學黃國雄就在臉書笑虧「韓國瑜英文說的不怎麼樣」，就連女兒都認證了。

黃國雄指出，他們不是所謂 English Native 英語環境成長的人，所以要知藏拙，但是胡謅就不夠莊重了，韓的英文說的不怎樣，所以「晶晶體」，女兒韓冰也都笑回記者，「她爸的英文是不怎樣！」沒幾個人能夠像英語名師賴世雄一樣，有養豬仔可以對著練英說，韓自己都說過他以前學業成績很爛。

黃國雄說，東吳英文不是英語會話補習班，當時的相關英聽英說必修課程，英語會話只有大一共 4 個學分，英語聽講實習大一、大二共 4 個學分，西洋文學課程比例偏多，韓敢在台上面對一群老美開口說英語，已經很厲害了，「換做我會講話發抖，至於談話沒內容，他的競選團隊文膽該打屁股！」

黃國雄提到，韓有興趣學習、敢開口說英語，這已經強過一票網民，學然後知不足，所以韓強調中英雙語教育的重要，因此創辦雙語中小學，意欲從小紮根，教育下一代的英語能力，這比現在中小學的母語方言混亂教學來得有意義許多，對於國家未來主人翁才有實質幫助。（編輯：張嘉哲）