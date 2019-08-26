美國連鎖賣場好市多（Costco）27日將於上海開設大陸首店，尚未開幕就吸引數萬名會員。大陸好市多與台灣有何差別？據了解，大陸好市多在開幕前夕推出優惠，「金星會員」於26日前年費僅約199元人民幣（約新台幣874元），與台灣的會員年費1350元相比，價差近500元；至於民眾最關注的「電子商品 90 天內均可退貨」、「食品開封後也能退貨」等規定，事實上與台灣規定相差無幾。

好市多為了測試大陸市場的水溫，5年前就在大陸電商平台「天貓」上開設旗艦店。如今，好市多正式選定上海市閔行區開設大陸首店，野心相當龐大，不僅總購物面積近1.4萬平方公尺，同時設有全球門市最大的停車場，提供多達1200個停車位。

據陸媒《Loving上海》報導，好市多閔行店7月起，就開始進行會員招募，且活動遍及線上與線下，目前會員人數已經達到數萬人，未來預計目標會員數在10萬左右，鎖定客群是閔行店周邊30至40分鐘車程範圍內的民眾。

閔行店究竟有那些魔力吸引會員湧入呢？大陸好市多同樣是以低退貨條件、高CP值為號召，打出「電子商品 90 天內均可退貨」、「食品開封後也能退貨」、「會員到期前也能全額退還會費」、「百貨類商品比市價便宜30％至60％」等亮點，因此瞬間能夠吸引數萬人加入。

至於上述條件是否是為了大陸人的「狼性」而設定？事實上，根據台灣好市多官網顯示，台灣好市多的電器類商品同樣在90日內能辦理退貨；會員卡到期前，若有不滿也是能全額退費；至於生鮮商品只要是在保存期限內，也都能夠退費。

不過，大陸好市多與台灣最大不同之處是會員售價。閔行店在開幕前夕推出了會員年費立減100元人民幣的活動，金星會員原價299元人民幣（約新台幣1314元）的主卡年費，在26日之前僅199元，且能夠利用Costco官網或者微信公眾號「Costco開市客」線上註冊辦卡。