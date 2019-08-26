桃園市傳出一起推失智妻子入水圳的悲劇，如何分擔減輕家屬身心照護的壓力，彰基「得憶園」透過失智老人及其家屬彼此相互交流、支持，已建立提供失智症家庭貼近的服務成效顯著，彰基「得憶園」今（26）日舉辦周年慶中，特別分享生活與照顧經驗，希望不要再彈悲歌。

彰基「得憶園」自去年七月開始營運至今，已累積服務個案8400人次，並成立家屬支持團體、開辦家屬照顧課程及各項認知促進、延緩失智課程；多樣化的課程透過專業人員引導，失智者可於課程中發揮能力，明顯減緩退化。

「得憶園」於26日舉辦周年慶，彰化縣衛生局謝蹕如督導、彰基失智症中心主任王文甫醫師也到據點與長輩們同樂；長輩們獻唱歌曲「幸福的臉」獲得熱烈掌聲及讚聲，也為活動揭開序曲，包括志工表揚、懷舊影片欣賞、老照片 – 猜猜我是誰及老照片話當年等。

今年62歲的趙寶蓮是得憶園最資深員工，民國74年經考試進入彰基服務，28歲的她擔任門診助理員一職，服務至103年辦理退休，當時57歲，剛陪伴完失智的慈母走完最後一程。讓她毅然決然提早申請退休的原因，更是令人深感遺憾與敬佩。

失智症中心於去年成立據點，邀請趙寶蓮進入據點服務，由於工作能實現所學技能，於是欣然同意再度投入職場，服務失智長者與家屬們；彰基「得憶園」執行成效良好，不僅深獲失智家庭好評，海外醫療團體及衛福部、縣市衛生局、醫療機構皆來參訪。

王文甫進一步指出，有別於其他據點的創新服務，據點導入彰基中醫部「失智症日間照護模式」、彰化師範大學「開發數位化說故事APP應用於失智高齡者之懷舊治療行為研究」及亞洲大學「照護機構內活動方案對失智老年人認知、憂鬱以及正負向情緒的效益」等研究計劃。另外也開辦高中生長照服務體驗營，提供高中生進入據點學習服務失智長輩的機會。