不是警方的防搶演練，是真ㄟ金融機構搶案！位在彰化市彰美路的第六信用合作社，今（26）日中午12點15分發生搶案，一名戴帽子、口罩、袖套，穿著牛仔褲的歹徒持槍闖入喊著「搶劫」，巡邏員警火速趕到現場，搶匪拔腿狂奔400公尺後仍遭壓制，警方將人制伏後當場逮捕。

彰化市六信銀行26日中午發生搶案，陳姓男子持槍闖入銀行喊「搶劫」，警方據報圍捕，男子衝出門外，開了一槍，跑了近400多公尺，仍被警方逮捕。該男子不死心又轉向其他櫃台要搶錢，由於警方立即趕到，男子聽到警車聲音往外跑，還對警方開了一槍，行員說男子待了近3分鐘，動作有點遲緩。

銀行人員說，中午約12點十幾分，一名載帽子、口罩、袖套的男子走進銀行櫃台，亮槍咆嘯說「搶劫」，並把一個包包丟給行員要裝錢，由於是開戶櫃台內沒錢，行員嚇得說沒有錢，把包包再丟回給歹徒。

張姓副理指出，因為中午時間，到行庫辦事匯兌領錢的民眾較多，只見歹徒進入時，沒戴安全帽只有戴口罩，到櫃檯時便把槍拿出來，大喊「搶劫」、「把錢拿出來」，但櫃員直說「沒錢」，雙方僵直不下，到行庫辦事的民眾深怕被波及，害怕蹲下不敢輕舉妄動。

男子衝出銀行後沿路跑，附近居民說，看到男子跑時撞到機車還被勾到，差點跌倒，仍帶著槍往前跑，陳男還把包包和槍丟進一旁民宅圍牆中，袖套和帽子丟到水溝，不過跑了近400公尺還是被警方逮到。

彰化警分局表示，從監視器畫面中，男子臉上戴著口罩、穿戴袖套、灰色上衣與牛仔褲，在中午12點半左右闖入欲行搶六信櫃台，雙方在場僵持，氣氛緊繃，其他行員趁機按下警民連線按鍵發出求救訊號。

在附近巡邏員警火勢趕往圍捕，歹徒一聽到有巡邏警車鳴笛直奔而來，立即衝出行外倉皇逃逸，正逢警方趕到還一度開槍，搶匪拒捕和奮勇的員警展開追逐戰，警匪雙方歷400公尺的追逐，在大批警力火速支援，以優勢警力和火力支援下，將搶匪迅速壓制在地，並逮回警局進行偵辦。

彰化警分局副分局長蕭啟東表示，初步調查，歹徒為47歲陳姓男子，警方感謝不少見義勇為的民眾，加入協助警方阻礙搶匪逃逸的行列，才能迅速將歹徒繩之於法；所幸因平時警民聯防的防搶勤務奏效，讓合作社並沒有財務損失、虛驚一場，至於歹徒犯案動機，與案發原因，仍有待警方近一步調查釐清後，將移送法辦。