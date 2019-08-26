權威性指標雜誌《旅遊＆休閒（Travel + Leisure）》日前票選出2019年「世界前十五大最佳城市」獎項中，其中泰國的清邁名列第三，而曼谷名列第十五名；在「亞洲前十大最佳城市」中，清邁勇奪第二，而曼谷則位居第七名。其實，曼谷已是連續第十年被投票評選為「亞洲十大最佳城市」，因此也被指定為WBA 名人堂之榮譽得主。該雜誌在全球約有480萬讀者，其評分票選標準有航空公司、機場、景點、飯店、油輪和其他類別，讀者各項評分並給予評價。

據了解，清邁榮獲全球第三名之殊榮歸功於其大象保護區和市集，投票者給予高度評價，如「有著CP值高得令人驚豔的工藝品」。除了泰國之外，印尼峇里島的烏布也獲得第六名佳績，而更讓人驚豔的是越南的會安市奪下全球之冠。

越南會安市在去年位居第八，根據雜誌眾多讀者反饋，一躍成第一名的理由有很多，如購物方面「你可以訂購到任何你想要的」；美食方面「擁有越南最好吃的食物和最好吃的素食。」不過關鍵還是一位讀者提及的，「很棒的是，城市中心有區域是車輛無法駛入，因此遊客可以從街道中心走去商店和市集。且這座城市就在大河旁邊，擁有非常舒服的氛圍。」

不過，從另一指標性調查，美世生活品質調查（Mercer Quality of Living Survey）的2019全球城市生活品質排名，評估39條標準如娛樂、住房、政治和社會環境、個人安全、健康醫療、教育、就業情況、交通運輸、基礎建設等等，香港位於第71位，台北則位居第84名、台中位居第101名，贏過第103名的上海和第120名的北京。