高雄爆發腸道傳染病群聚感染事件，馬禮遜美國學校高雄分校該校學生共計288人，有36人發病，侵襲率為12.5%，發病學生分布於幼兒園至11年級生，衛生單位調查發現，因國情因素，全校學生慣用按壓式以口飲水方式，疑似為共通感染源頭，可能是「飲水機」惹禍。

高雄市政府衛生局於22日下午2點接獲民眾投訴美國學校有疑似腸道傳染病群聚事件，立即展開疫情調查，經查該校21日有數名學生疑似有嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀，22日另有70餘名學生請假，依據校方24日提供發病學生資料統計，發病學生共計36人出現發燒、嘔吐、腹瀉、肌肉痠痛等症狀（計21日有13例、22日21例、23日2例）。

全校學生慣用按壓式以口飲水方式，疑似為共通感染源頭，為釐清疫情衛生局共採集8人糞便檢體送驗，並要求校方暫停混班、跑班及社團等共同活動，注意學生用水安全，暫停使用校內飲水機，並提供學生瓶裝水，加強環境清消工作，衛生局將持續追蹤各項防疫事項，若出現拒絕、規避、妨礙之情事，將依據傳染病防治法據以裁處。

依據疾病管制署監測資料顯示，今（108）年第34週（8月18日-8月24日）急性腹瀉急診就診率全國4.43%、高雄市4.91%，社區間持續有腸胃道傳染病原活動，衛生局提醒師生與家長、各級院校、醫療院所及人口密集機構平時應有所警覺及早防範，落實師生、服務對象及工作人員之健康照護（含體溫監測及手部衛生），發生疑似群聚應落實通報衛生單位，俾利採行防疫工作以有效阻斷疫情。