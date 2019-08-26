韓劇《德魯納酒店》劇情進入高潮，演到第14集幾乎所有人的怨恨都慢慢化解，張滿月（IU 飾）的千年之恨，也在具燦星（呂珍九 飾）、麻姑神（徐宜淑 飾）幫助下得到答案；她帶著酒店第一位客人，同時也是自己的初戀青明（李到晛 飾）越過三途川橋（越過冥河的橋），過了一個月遲遲未回到陽間，讓苦等的具燦星難過淚崩，以為心愛的滿月就此不見。

張滿月原以為具燦星是她恨了1300年的青明，打算藉由殺人犯薛志源（李大衛 飾）的手將他殺死，後來具燦星為了證明並非同一人，冒死從薛志源手中搶走「月亮髮簪」，同時請朴英秀（李太善 飾）與李美羅（朴柔娜 飾）到酒店「回憶前世」，滿月才發現自己白白恨錯人，與青明的誤會就此解開，並護送他過三途川橋投胎轉世。

青明在世為了讓滿月活下去，接受延宇的提議當「背叛者」殺光高句麗後代，滿月懷恨在心殺死宮內所有人變成厲鬼，麻姑神為了懲罰她，讓她經營「德魯納酒店」服務死者還債，而酒店第一位客人正是青明，他為了守護滿月，足足陪伴了她1300年，更為了救出在通往陰間的隧道裡迷路的具燦星，靈氣受損無法獨自前往陰間，滿月決定護送，並告訴燦星「等我回來」。

即使社長張滿月不在，「德魯納酒店」依舊持續經營，讓眾人驚呆；具燦星為了等待滿月歸來，盡心盡力服務亡者，但看到飯店的支柱「月靈樹」莫名全部枯萎，他獨自坐在公車站放聲哭泣，認為滿月忘記約定，已跟青明投胎轉世，感傷的畫面讓不少觀眾跟著悲傷起來，表示燦星之前聽到滿月會走都忍住不哭，這次的離別終於讓他情緒爆發。

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