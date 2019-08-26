由郭雪芙與劉以豪主演的《我們不能是朋友》，上週五（23）日播出精彩最終回，開出平均收視1.36，總收視人口58.2萬人數的亮眼成績，獲得最多戲迷關注的劇情，為女主角郭雪芙淚崩泣訴，對前男友孫其君坦承她愛上劉以豪，該段收視飆升至1.6，為完結篇收視最高點。

向來不給自己打分數的導演馮凱對於完結篇表現，謙虛表示：「80分吧！因為還是對於有一些剪輯等後期的工作覺得有點遺憾。」畢竟拍戲牽涉到很多環節，沒有辦法盡如人意。馮凱也透露由於拍攝當下和拍完後回頭看的心理狀態不太一樣，若再回首全劇13集的橋段情節，他認為如褚克桓（劉以豪飾）與周惟惟（郭雪芙飾），或是他和前女友高子媛（夏若妍飾）之間的戲，也許能以更客觀的角度來做更細膩的處理。

聊到這次合作的演員，馮凱稱讚每位演員的進步都是大家有目共睹，也透露在《我們不能是朋友》開拍之前，他對演員們的企圖心都蠻高的，「因為有人說他們不會演，但我就覺得不可能，所以就把他們更內心更細節的東西挖出來，事實也證明他們都進步很多！」馮凱表示:「我的工作就是把擋在演員心中的那道牆或是玻璃打碎，最少幫他們開一扇窗，讓他們能在窗內進進出出，自由的發揮。」此外，他也笑稱，比較令人感到意外的是戲裡和袁艾菲結為佳偶的李沛勳，「沒想到他放開來演會這麼好笑，所以後面的戲才會越加越多！」